Нокаутом в печень обернулся бой непобеждённого узбекистанца за титул

Непобеждённый узбекский боксер Хуршидбек Расулжонов (11-0, 6 КО) защитил титул чемпиона EBP, нокаутировав Лусанду Команиси (27-10, 22 КО) на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия), передают Vesti.kz.

Нокаут в печень решил исход боя

В третьем поединке вечера Хуршидбек Расулжонов вышел на ринг против Лусанды Команиси в титульном бою во втором полулегком весе. Уже в первых раундах узбекский боксер взял инициативу на себя, активно работая первым номером, нанося удары по корпусу и верхнему уровню, поддавливая соперника.

Команиси пытался защищаться

Команиси в основном отстраивался, отражая атаки передней рукой и выжидая моменты для контратак. Однако точные и мощные удары по корпусу постепенно сказались на претенденте, особенно после нескольких попаданий по печени во втором раунде.

Бой завершился техническим нокаутом

После одного из таких мощных ударов Команиси не смог продолжить бой и встал на колено. Рефери остановил поединок, и Расулжонов уверенно защитил титул EBP, сохранив статус непобеждённого.