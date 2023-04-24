Нокаутировал Гарсию и может загреметь за решетку. Дэвису грозит до 7 лет лишения свободы

Уже на следующей неделе суд вынесет американскому боксеру Джервонте Дэвису (29-0, 27 KO) приговор. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Игоря Лазорина.

28-летний спортсмен еще в феврале признал вину по делу о серьезном ДТП.

Дэвису предъявлены обвинения по инциденту, случившемуся еще в ноябре 2020 года. Тогда он, передвигаясь за рулем Lamborghini Uris, проехал на красный свет и спровоцировал ДТП с другим автомобилем, в результате чего пострадали четыре человека, но сам Джервонта скрылся с места происшествия.

Напомним, что в минувшие выходные Дэвис нокаутировал другого топового легковеса Райана Гарсию (23-1, 19 KO) из США. Развязка боя наступила в седьмом раунде, когда Гарсия пропустил удар по печени, опустился на колено и не смог продолжить поединок. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

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