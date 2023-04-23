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Видео полного боя Джервонта Дэвис - Райан Гарсия с нокаутом

Видео полного боя Джервонта Дэвис - Райан Гарсия с нокаутом
©twitter.com/GoldenBoyBoxing

Появилось видео полного боя с участием топовых американских легковесов Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO) и Райана Гарсии (23-1, 19 KO). Он стал главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в седьмом, когда Гарсия пропустил удар по печени и не смог продолжить схватку. При этом Райан во втором раунде побывал в нокдауне.

В итоге Гарсия потерпел первое поражение в карьере. Дэвис по-прежнему не знает неудач.

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Метки:
Профессиональный бокс

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