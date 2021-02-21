"Никто не хочет драться с опасными ребятами без имен". Елеусинов порекомендовал Исламу уйти из дивизиона Головкина

Казахстанскому боксеру Канату Исламу (28-0, 22 КО) стоило бы вернуться из среднего веса в первый средний. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Sports True высказал его соотечественник - олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО). Рассуждая о больших боях в профи-боксе, он поделился, почему сложно получить соперника с именем.

"Канат Ислам - очень крепкий, сильный, опытный парень. Просто, я думаю, ему надо уже выходить с теми ребятами и спуститься обратно в 154 фунта, в свой вес... Большие бои - большие деньги. Никто не хочет драться с очень опасными, хорошими ребятами без имен. Не то чтобы боятся. Риск должен быть оправдан в материальном плане. Если ты рискуешь, ты просишь такой гонорар. А его промоутер себе такое позволить не может, и боя тоже не будет", - сказал Елеусинов.

"Я хочу "Канело". И все". Ислам после победы нокаутом сделал громкое заявление и снова вызвал на бой Альвареса

Напомним, сегодня, 21 февраля, в Майами (США) Ислам вернулся на профи-ринг после более чем годичного перерыва, одержав победу над эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14-4-1, 8 КО) нокаутом в седьмом раунде. Бой прошел в среднем весе, в котором чемпионом, по версиям IBF и IBO, является Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). После победы Ислам вызвал на бой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который дрался в этом дивизионе с GGG, а сейчас является обладателем поясов WBC и WBA в суперсреднем весе.

"Я хочу "Канело". И все". Ислам после победы нокаутом сделал громкое заявление и снова вызвал на бой Альвареса