"Несостоявшийся электрик". Следующего соперника Алимханулы назвали гением бокса

Автор YouTube-канала neKARAte высоко отозвался о топ-боксере из Великобритании Хамзе Ширазе (19-0, 15 КО), который желает разделить ринг с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), являющимся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, передают Vesti.kz.

"Хамза Шираз - несостоявшийся электрик, который оказался гением бокса и главной угрозой для Жанибека Алимханулы, на днях обсудим, не плохой Шираз, бой интригует", - говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что этот поединок может состояться летом, а промоутерская компания Queensberry очень хочет свести Шираза с Алимханулы, подробности - тут.

Алимханулы последний раз боксировал 14 октября 2023 года в США, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс по линии IBF, попутно в третий раз защитив титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Шираз 10 февраля в Англии финишировал в первом раунде соотечественника Лиама Уильямса (25-5-1, 20 КО).