Непобежденного нокаутера решили свести с Алимханулы

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) следующий бой, похоже, проведет с непобежденным британцем Хамзой Ширазом (19-0, 15 КО), передают Vesti.kz.

По крайней мере, этот поединок хочет устроить промоутерская компания Queensberry.

Ранее Queensberry Promotions показала дуэль взглядов боксеров.

Janibek Alimkhanuly vs Hamzah Sheeraz 🥊



We are ready to make it happen 😤 pic.twitter.com/bmekotsne6