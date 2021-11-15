Непобежденный мексиканец бросил вызов экс-сопернику Головкина после защиты титула

Экс-чемпион мира WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 КО), ныне выступающий в среднем весе, вслед за победой над американцем Габриэлем Росадо (26-14-1, 15 KO) бросил вызов не только казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), но и украинцу Сергею Деревянченко (13-3, 10 KO), сообщает vRINGe.com.

"Да, мы готовы к Головкину, - повторил мексиканец на послематчевой пресс-конференции. - Но также я хочу подраться и с Деревянченко".

36-летний экс-претендент Деревянченко занимает вторую строчку в рейтинге WBC. 25-летний Мунгия находится на первом месте. WBC ранее назначил отборочный бой между ними, но в команде мексиканца решили пока отказаться от него и встретиться с Росадо, против которого Мунгия в минувшие выходные защитил титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в среднем весе.

Следующий бой Деревянченко состоится 5 декабря: ему предстоит провести 10 раундов против доминиканца Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО).

А 29 декабря у Головкина запланирован объединительный поединок с чемпионом WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).