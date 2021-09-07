Непобежденный казахстанец прибыл на место проведения боя за звание обязательного претендента на чемпионский титул

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 11 КО) завершил тренировочный лагерь и прибыл в Нур-Султан, где 12 сентября встретится с боксером из Гайаны Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО) в бою за звание претендента на чемпионский пояс по версии WBA, передает корреспондент Vesti.kz.

Непобежденный спортсмен готовился в Москве в течение трех недель. Сообщается, что его соперник должен завтра вылететь из Нью-Йорка (США). Их противостояние станет главным событием вечера бокса на Jekpe-Jek Arena в столице Казахстана. В андеркарте свои поединки проведут казахстанцы Бек Нурмагамбет (4-0, 2 КО), Евгений Павлов (4-0, 3 КО) и Данила Семенов (3-0, 2 КО).

Казахстанец отметил, что бой будет иметь важнейшее значение для него. Его соперник же выразил уверенность в итоговом успехе.

Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в столице Казахстана нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global. Его оппонент не дрался с августа 2020 года, когда решением судей уступил кубинцу Дэвиду Морреллу (5-0, 4 КО).

Между тем суперчемпион организации мексиканец Сауль "Канело" Альварес (56-1-2, 38 КО) 6 ноября в Лас-Вегасе (США) в бою за звание "абсолюта" встретится с американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО), владеющим поясом IBF.

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