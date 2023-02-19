Непобежденный казахстанец без боя вошел в топ-10 рейтинга WBO

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (13-0, 9 KO) вошел в топ-10 рейтинга WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Он поднялся с 11-й строчки. Действующим чемпионом организации является мексиканец Эммануэль Наваретте (37-1, 31 KO). Также казахстанец занимает 14-е место в рейтинге IBF и 12-е в списке от WBA.

В последний раз он выходил на ринг в апреле прошлого года, когда впервые побывал в нокдауне, но все же нокаутировал Николаса Нахуэля Ботелли (11-7, 6 КО) из Аргентины.

Таким образом, на счету Заурбека 13 побед в 13 боях. При этом девять из них досрочные.

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