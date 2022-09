Неожиданный исход боя открыл вечер бокса Головкин - "Канело"

Американец Энтони Эррера (2-0-1, 2 КО) победил соотечественника Делвин Маккинли (4-3-1, 4 КО) в первом бою вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок прошел в лимите второго наилегчайшего веса и был рассчитан на шесть раундов. Однако соперники не прошли всю дистанцию - в пятом раунде судья оставил бой из-за травмы у Маккинли. В итоге пришлось обратиться к судейским запискам, которые насчитали единогласную победу Эрреры (50-45, 50-45, 50-45).

Таким образом, Эррера одержал третью победу в карьере, тогда как Маккинли потерпел четвертое поражение.

Главным событием ивента станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для Головкина это будет дебют в новом дивизионе.

Также в андеркарте пройдут следующие бои:

Али Ахмедов (18-1, 14 КО) - Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО)

10 раундов за вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во 2-м среднем весе;

Остин Уильямс (11-0, 9 КО) - Кирон Конуэй (18-2-1, 4 КО)

10 раундов за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе;

Диего Пачеко (15-0, 12 КО) - Энрике Колласо (16-2-1, 11 КО)

10 раундов за вакантный титул чемпиона США по версии WBC во 2-м среднем весе;

Марк Кастро (7-0, 5 КО) - Кевин Монтиэль (6-1-2, 3 КО)

8 раундов в легком весе;

Аарон Апонте (6-0, 2 КО) - Фернандо Молина (8-0, 3 КО)

8 раундов в 1-м полусреднем весе.

