"Не хочу уходить". Новый капитан сборной Казахстана высказался о переходе в профи

Новый капитан команды Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов объяснил в комментарии для Olympic.kz свое решение перейти в профессиональный бокс.

"Это решение мы приняли после чемпионата мира. Я не хочу полностью уходить из любительского бокса. До перехода я связался с главным тренером, обсудил вариант, получил разрешение.

Как бы то ни было, планирую тренироваться со сборной в преддверии крупных соревнований", - сказал Жусупов.

Ранее стало известно о переходе средневеса в профессионалы, а в любительской карьере он три раза выигрывал бронзу на мировых чемпионатах. Жусупов уже ответил на некоторые вопросы.

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