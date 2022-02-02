"Равняюсь на Головкина и Алимханулы". Новый капитан сборной Казахстана дал первое интервью после перехода в профи

Новый капитан сборной Казахстана по боксу и бронзовый призер чемпионата мира 24-летний Абылайхан Жусупов в интервью YouTube-каналу промоутерской компании Suleimen Promotions рассказал о переходе в профессионалы и подготовке к ближайшему бою, а также о дальнейших планах, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне Жусупов официально подписал контракт с Suleimen Promotions. Он уже приступил к совместным тренировкам с представителями команды.

- Я долго думал о переходе. Это был непростой процесс. Я равняюсь на Геннадия Головкина и Жанибека Алимханулы. Когда я задумался о переходе в профи, то встретился с представителями Suleimen Promotions. Мне понравился их подход. Они проводят классные вечера бокса, качественно подходят к тренировочному процессу. Я обсудил с ними все и сделал свой выбор, - отметил Жусупов.

- Будете ли вы выступать на любительских соревнованиях?

- Я не могу сказать. Сейчас ничего не могу сказать. Время покажет.

- Вы еще не придумали псевдоним?

- Я уже думаю о псевдониме. После нескольких боев прозвище появится само собой.

- Как вам боксеры команды?

- Ребята - все прекрасные. Мне нравится с ними тренироваться.

- Какие ближайшие планы?

- Я не знаю, когда будет бой. Однако он будет в ближайшее время. Я буду драться в 66 килограммов (полусредний вес). Сейчас буду тренироваться, готовиться. Все остальное скажут в промоутерской компании.

Напомним, Жусупов трижды выигрывал бронзу ЧМ, однажды стал вторым на чемпионате Азии, а также становился лучшим на чемпионате мира среди молодежи.