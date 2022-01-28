"Не факт, что Жанибек его нокаутирует". Эксперт подсказал Алимханулы ключ к победе в бою за титул чемпиона мира

Автор Youtube-канала "неКАРАтэ" назвал победителя вероятного боя между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО) и бразильцем Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) собирается освободить титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе и перейти во второй средний вес, чтобы избежать встречи с обязательным претендентом Алимханулы. Таким образом, за вакантный пояс могут побороться Эскива и Жанибек.

"Поединок с Фалькао для Жанибека максимально интересен. Фалькао - очень громкое имя, реально любопытный парень. Нокаутер - грозный, поражений - нет. Силовой, зрелищный, люди хотят этого поединка.

Каковы шансы Жанибека стать обладателем пояса WBO, если он будет стоять на кону данного поединка?

Алимханулы - левша, подвижный и к нему были претензии - все у него от любительского стиля, нет такого разрушительного, уничтожающего, кровожадного стиля, но Жанибек очень круто прогрессировал, теперь это боец, который разбирает своих соперников на запчасти и почти каждый свой поединок заканчивает красиво, феерично, жестко. Поэтому вопросов касательно "незрелищно, некрасиво" нет, это реальный претендент топового уровня, все он умеет - неплохо работает через руку, неплохо двигается и пробивает прямые, и это очень важно.

По поводу Фалькао, это не мальчик для битья, это самая сложная проверка в карьере Жанибека. Фалькао умеет делать все, он и с дистанции неплохо работает, он непосредственно является слаггером, который с двоечки заходит, а потом начинает комбинационно соперника обрабатывать. Причем очень жестко, очень фиксировано, и непосредственно апперкотами разбивает.

Единственное, чего нет у Фалькао, это желания биться с двигающимся оппонентом. Для Фалькао это проблема, несмотря на то, что за его плечами хорошая любительская карьера. Но с точки зрения бокса, пофехтовать на дистанции и разбора по элементам, Жанибек классом повыше. Но это очень близкие оппоненты, очень серьезный соперник Фалькао. Жанибек пишет, что нокаутирует его, не факт что нокаутирует. Я думаю, это тактическая хитрость. Жанибеку в этом поединке важно боксировать, максимально важно двигаться, а не дракой, с Фалькао драться плохо - бразилец и тягучий, очень крепкий такой, силовой, а вот боксировать с ним на дистанции на ножках - одно удовольствие. Стилистически для Жанибека это удобно. Поэтому мой прогноз - Жанибек победит, может, в крайних раундах Фалькао устанет и Жанибек сможет его нокаутировать, но это абсолютно ни к чему. С этим парнем нужно просто боксировать. Здесь у Жанибека козырей больше", - рассказал эксперт.