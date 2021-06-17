"Не боятся рисковать". Обозреватель BoxingScene высказался о бое Кулахмета с нокаутером из Украины

Редактор сайта Boxingscene.com Эллиот Фостер в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился ожиданиями от предстоящего поединка казахстанца Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO) с украинцем Станиславом Скороходом (20-2, 17 КО), который состоится 10 июля в Алматы. В ходе беседы он назвал сильные стороны обоих соперников.

"Команда Кулахмета не боится рисковать своим активом. С каждым разом они смело повышают уровень оппозиции. На этот раз они сумели договориться с крепким украинским нокаутером. Скороход потерпел всего два спорных поражения. В остальном он всегда владеет солидным преимуществом. Он обладает солидным, нокаутирующим ударом. На стороне Кулахмета его феноменальная техника и скорость. Значение боя для казахстанца сложно переоценить. Если ему удастся разобраться со Скороходом, то можно будет задуматься о боях с топовыми боксерами дивизиона", - отметил Фостер.

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Напомним, свой последний поединок Кулахмет провел в апреле в Дубае (ОАЭ), когда за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

Скороход же не выходил на ринг с июля прошлого года, когда в Киеве техническим нокаутом победил соотечественника Владислава Танцюру (2-8, 1 КО).

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