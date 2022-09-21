Названо условие для проведения боя Головкин - Алимханулы

Журналист Boxingnews24.com Крейг Дейли поделился своими мыслями относительно возможного боя между казахстанцами Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. По его мнению, он возможен, если Головкин подпишет контракт с промоутером Алимханулы.

"Если Головкин подпишет контракт с Top Rank, они, вероятно, будут настаивать на том, чтобы он встретился с чемпионом WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Это был бы действительно тяжелый бой для Головкина, учитывая то, как он выглядел против "Канело" и Риоты Мураты.

За последние четыре года у DAZN было несколько тусклых боев с участием Головкина, в которых он дрался против Стива Роллса, Камила Шеремета, Сергея Деревянченко и Риоты Мураты", - пишет Дейли.

Отметим, что третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) стал последним для Головкина на DAZN. При этом дела Алимханулы ведет американская промоутерская компания Top Rank, основателем которой является Боб Арум.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



