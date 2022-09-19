Названо главное достижение Головкина в третьем бою с "Канело"

Издание mma.metaratings.ru озвучило главное достижение Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO) в трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO). 18 сентября в Лас-Вегасе казахстанский боксер уступил судейским решением по итогам 12 раундов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на поражение от Альвареса в третьем бою, прошедшем во втором среднем весе, Головкин остается чемпионом - у него пояса по версиям WBA Super и IBF в среднем весе.

"В Лас-Вегасе состоялся главный боксерский поединок сентября, в котором Сауль Альварес в третий раз встретился с Геннадием Головкиным. Первый бой соперников не выявил победителя, во втором "Канело" одержал победу, но оба раза яркие поединки были омрачены крайне спорными судейскими решениями. Большинство экспертов считает, что казахстанский боец выиграл первый бой, а в реванше вполне заслуживал ничейного исхода. Трилогия напрашивалась, но она задержалась на несколько лет.

Четыре года прошло после второго поединка соперников, и многое изменилось с тех времен. Головкину уже 40 лет, и эксперты не оставляли ему никаких шансов в трилогии.

Бой лишь показал то, о чем знали заранее. Восемь лет разницы в возрасте сыграли свою роль. Альварес был быстрее, сильнее и ярче. Без особых проблем мексиканец одержал победу, а главным достижением Головкина стало то, что он не позволил Саулю себя нокаутировать. Судьи единогласно признали триумфатором Альвареса, и на этот раз никаких споров о победителе точно не возникнет.

После боя Головкин сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру", - говорится в тексте.

Напомним, Головкину уже подобрали следующего соперника после трилогии.

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