Названа главная особенность трилогии Головкин - "Канело"

Редактор портала World Boxing News Фил Джей назвал корреспонденту Vesti.kz главную особенность третьего боя казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Эксперт отметил изменения в поведении боксеров в преддверии поединка.

Их бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO, которыми обладает "Канело", пройдет во втором среднем весе в Лас-Вегасе (США). Там же они бились в 2017 и 2018 годах. В первом поединке была зафиксирована ничья, а во втором судьи отдали победу "Канело".

"Трилогия между Головкиным и "Канело" поставит точку в этом нерешенном вопросе. Вспомните, как начиналось все перед первым боем. Оба боксера были вежливы и приветливы. После второго боя они ненавидели друг друга. Сейчас "Канело" не скрывает своих эмоций и не стесняется в выражениях. Головкин действует скромнее, но его ненависть ощущается. Я думаю, что в данной битве очень много личного. Это добавляет градус противостоянию и может привести к ошибкам. Значит, что результат может быть самым неожиданным", - отметил Джей.

Напомним, по казахстанскому времени трилогия пройдет утром в воскресенье, 18 сентября. Головкин уже прибыл в Лас-Вегас и заявил, что готов к поединку.

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