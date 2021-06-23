Названа главная интрига следующего боя Садриддина Ахмедова

Боксеры боятся драться с Садриддином Ахмедовым (12-0, 10 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил канадский эксперт в мире бокса Филипп Сен-Мартен. Он поделился ожиданиями от предстоящего боя казахстанского проспекта с канадцем Мпонда Калунгой (8-2, 3 КО).

"Чем ярче и сильнее становится боксер, тем сложнее подбирать ему соперников. Многие недовольны тем, что Ахмедов будет боксировать с не самой серьезной оппозицией. Процесс подбора боксеров непростой. Калунга выглядит неплохим вариантом для того, чтобы продолжить свое развитие. При всем уважении к канадскому середняку вопрос о фаворите боя не стоит, лишь только, как Садриддин победит. Интересно будет увидеть брутальный нокаут или затяжной, техничный поединок. Я думаю, что данный бой может быть этапом подготовки к большому поединку в будущем", - отметил Сен-Мартен.

Их поединок состоится 16 июля в канадском городе Шавиниган и будет рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять пояс NABF, принадлежащий Ахмедову. В то же время казахстанец владеет титулами WBA Continental и WBC Francophone. Сам боксер уже начал тренировочный лагерь в Канаде.

Отметим, что промоутерская компания Eye of the Tiger Management, с которой работает Ахмедов, пока его соперника официально не анонсировала. Но уже представила постер к вечеру бокса и сообщила, что на арену запустят 1500 зрителей.

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