Определился соперник Садриддина Ахмедова по бою в Канаде

Следующим соперником 23-летнего казахстанского боксера первого среднего веса Садриддина Ахмедова (12-0, 10 КО) станет 32-летний канадец Мпонда Калунга (8-2, 3 КО). Об этом сообщается на Boxrec.

Поединок состоится 16-го июля в канадском городе Шавиниган и будет состоять из десяти раундов. На кону будет стоять пояс NABF, принадлежащий Ахмедову. При этом казахстанец также владеет титулами WBA Continental и WBC Francophone.

Отметим, что промоутерская компания Eye of the Tiger Management, с которой работает Ахмедов, пока его соперника официально не анонсировала. Но уже представила постер к вечеру бокса и сообщила, что на арену запустят 1500 зрителей.

Напомним, что Ахмедов уже начал тренировочный лагерь в Канаде. Вместе с семьей он проживает в Квебеке.

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