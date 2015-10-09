Назван новый король бокса после ухода Кроуфорд

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Рой Джонс-младший назвал лучшего боксёра мира на данный момент после решения своего соотечественника Теренса Кроуфорда завершить карьеру, передают Vesti.kz.

Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры и объяснил своё решение

- Теренс Кроуфорд завершает карьеру. Это идеальное время?

- Прекрасная вещь. Идеальное время, - цитирует Джонса-младшего vRINGe.com.

- Вы действительно верите, что Кроуфорд завершил карьеру?

- Да.

- Кто сейчас лучший боец в боксе?

- Прямо сейчас, если Теренс завершил карьеру, то это будет Усик.

- Усик - лучший?

- Без вопросов. Если Теренс завершил карьеру, то теперь это Усик.

Напомним, Теренс Кроуфорд становился абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях — полусредней, первой средней и второй средней. Американец завершил карьеру с рекордом 42 победы в 42 боях (31 нокаут), так и не потерпев ни одного поражения.

