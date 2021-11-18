Назван наследник "Канело" Альвареса в боксе

Руководитель компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби рассказал о том, кто займет роль лучшего боксера, а также самого популярного и высокооплачиваемого, после того, как мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) повесит перчатки на гвоздь.

По его мнению, наследником "Канело" станет американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО). Последний, как мексиканец, обладает нокаутирующим ударом и способностью технично боксировать, а также подниматься и спускаться в весе.

"Когда "Канело" завершит свою карьеру, догадайтесь, кто встанет во главе бокса? Джервонта Дэвис. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Сравнив себя с "Канело", Дэвис имел в виду, что тот такой же агрессивный. Люди просто вырвали его слова из контекста. Сауль тоже может боксировать, он умеет ломать соперников. Джервонта Дэвис тоже исключительный боксер и потрясающий панчер, у него просто не было возможности продемонстрировать все свои возможности. Вероятно, Исаак Крус заставит его сделать это. Возможно, мы увидим боксирующего Джервонту", - цитирует Эллерби Fightnews.info.

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Напомним, в ноябре Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Но на этом мексиканец не намерен останавливаться - Альварес нацелился выступать в первом тяжелом весе. WBC одобрил его бой в новом весе против действующего чемпиона - конголезца Илунги Макабу (28-2, 25 КО). Он может состояться в мае следующего года.