"Акции Головкина выросли". Названа реальная угроза наследию "Канело" Альвареса

Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, Артура Бетербиева, Александра Усика и ряда других боксеров, считает, что после последних выступлений Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) стоимость акций Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) только возросла, сообщает Fightnews.info.

"В прошлом я критиковал Головкина. Но, пообщавшись с Абелем Санчесом, увидев выступление "Канело" в бою с Плантом, а также оценив соперников, с которыми Альварес дрался в последнее время, я скажу, что Геннадий дал ему два чертовски тяжелых боя. Это были два отличных поединка. Головкин выступил против "Канело" лучше, чем все его остальные оппоненты вместе взятые. Он бил Альвареса, пропускал сам, шел вперед, отступал.

Как по мне, исходя из того, что сделал "Канело", акции Головкина выросли. Геннадий доказал, что он реальная угроза наследию Альвареса. Однако и "Канело" показал, насколько он великолепен, как и Мохаммед Али, которому пришлось пройти через войну, чтобы победить Джо Фрейзера. Некоторых парней ты побеждаешь на волосок, а не уничтожаешь. Тем не менее это все равно победа, и она делает тебя великим", - сказал Анбер.

Напомним, что в сентябре 2017-го первый бой Головкина и "Канело" завершился ничьей, а через год в реванше мексиканец победил решением большинства судей.

7 ноября "Канело" стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Головкин вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).