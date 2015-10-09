Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 13:16
 

Назван лучший боксер мира: Канело вне топ-10

Назван лучший боксер мира: Канело вне топ-10 ©x.com/Canelo

Известный тренер и эксперт в мире бокса и ММА Тедди Атлас поделился в социальных сетях собственным взглядом на список сильнейших боксеров планеты, составив обновлённый рейтинг лучших независимо от их весовой категории, сообщают Vesti.kz.

Версия Атласа совпала с топ-10, который представил авторитетный журнал о боксе The Ring.

В нем также не нашлось места для бывшего абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО).

При этом в отличие от The Ring на вершину рейтинга Тедди поставил не трёхдивизионного абсолюта Терренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), а доминирующего чемпиона хэвивейта Александра Усика (24-0, 15 КО).

Ещё один яркий момент — невероятно высокое место WBC-чемпиона в полутяжёлом весе Давида Бенавидеса (31-0, 25 КО). Как уточняет vRINGe.com это вполне в стиле Атласа: к этому боксёру он давно испытывает особую симпатию.

Десятка сильнейших в рейтинге P4P по версии Атласа выглядит так:

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Дмитрий Бивол
  5. Джесси Родригес
  6. Артур Бетербиев
  7. Давид Бенавидес
  8. Шакур Стивенсон
  9. Дзунто Накатани
  10. Девин Хэйни.

