Назван лучший боксер мира: Канело вне топ-10

Известный тренер и эксперт в мире бокса и ММА Тедди Атлас поделился в социальных сетях собственным взглядом на список сильнейших боксеров планеты, составив обновлённый рейтинг лучших независимо от их весовой категории, сообщают Vesti.kz.
Версия Атласа совпала с топ-10, который представил авторитетный журнал о боксе The Ring.
В нем также не нашлось места для бывшего абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО).
При этом в отличие от The Ring на вершину рейтинга Тедди поставил не трёхдивизионного абсолюта Терренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), а доминирующего чемпиона хэвивейта Александра Усика (24-0, 15 КО).
Ещё один яркий момент — невероятно высокое место WBC-чемпиона в полутяжёлом весе Давида Бенавидеса (31-0, 25 КО). Как уточняет vRINGe.com это вполне в стиле Атласа: к этому боксёру он давно испытывает особую симпатию.
Десятка сильнейших в рейтинге P4P по версии Атласа выглядит так:
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Дмитрий Бивол
- Джесси Родригес
- Артур Бетербиев
- Давид Бенавидес
- Шакур Стивенсон
- Дзунто Накатани
- Девин Хэйни.
My Current P4P Rankings— Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) November 25, 2025
1. Usyk
2. Crawford
3. Inoue
4. Bivol
5. Bam
6. Beterbiev
7. Benavidez
8. Stevenson
9. Nakatani
10. Haney
