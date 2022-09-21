Найдено объяснение отказу "Канело" от боя с непобежденным нокаутером

Известный тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением относительно организации поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 37 КО) и американцем Дэвидом Бенавидесом (26-0, 23 КО), сообщает Fightnews.info.

Все бы хотели увидеть этот бой, но, увы...

"Я бы хотел увидеть этот бой, но состоится ли он? Вероятно, нет. "Канело" сказал, что не будет драться с мексиканцами, и я не виню его за это. Посмотрите, в его весовой категории так много парней из Восточной Европы. Есть эти черные американцы и белые люди из Соединенных Штатов, азиаты, да кто угодно.

Хотим ли мы увидеть этот бой? В этом нет сомнений. Это тяжелое противостояние для обоих парней. "Канело" очень умно ведет бой. Он выходит в ринг и не пытается угодить толпе. Он делает ровно столько, сколько нужно для победы. Итак, он будет делать то же самое и в поединке с Бенавидесом.

Бенавидес - полная противоположность. Он пойдет туда и попытается устроить войну, чтобы угодить толпе и подорвать фанатов со своих мест. Болельщикам это понравилось бы, но "Канело" не такой, и его нельзя винить за это. Это его жизнь, которой он сейчас хочет наслаждаться", - сказал Гарсия.

Ранее Альварес отметил, что не хочет делить ринг с Бенавидесом, так как тот ничего не добился в своей карьере.

Напомним, что в последнем бою "Канело" оказался сильнее казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

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