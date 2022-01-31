Настало его время. В Казахстане будет еще один чемпион мира в профи-боксе?

Хоть Всемирная боксерская организация (WBO) и дала определенное количество времени Жанибеку Алимханулы (11-0, 7 КО) и Деметриусу Андраде (31-0, 19 КО), но уже можно сказать, что этот титульный поединок не состоится. Американец покинет среднюю весовую категорию, а казахстанский боксер проведет встречу за пояс против другого оппонента. Это сильно облегчило задачу Алимханулы. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Андраде - очень серьезный противник. У него прекрасный стиль, позволяющий ему побеждать. Он здорово работает в ринге, раздергивает соперников, пробивает защиту технически. И Алимханулы испытал бы сложности в "титульнике".

Однако этого не произойдет. По крайней мере, в ближайшее время. Американец уходит в поисках большого заработка, а Жанибек будет ждать назначения оппонента на битву за титул.

Наиболее очевидным вариантом является бразилец Эскива Фалькао (29-0, 20 КО). Он уже успел вступить в небольшую перепалку с Алимханулы на просторах социальных сетей. Бойцы обменялись острыми фразами. Но дальше дело пока не зашло - наверняка WBO в скором времени объявит постановление.

Пока организация дала сторонам время на то, чтобы они договорились. При этом на кону встречи будет стоять титул "временного" чемпиона.

Алимханулы будет стопроцентно драться за пояс. Вопрос только в сопернике. Если Фалькао, то Казахстан заполучит еще одного чемпиона мира. Трудно представить, что Эскива доставит Жанибеку какие-то проблемы. Он уступает нашему боксеру.

И особого козыря в его рукавах нет. Если Жанибек станет постоянно прессинговать, ловить контратаками, то бразильский боксер дрогнет, а затем пропустит решающий удар. Все может завершиться достаточно рано. Главное - это двигаться и читать его.

В противном случае можно потерять инициативу. Но мы за исходные данные берем тот факт, что Жанибек - грамотный боксер, настоящий профессионал. И такого подарка в самом важном поединке в карьере он не сделает.

Так что бразильцу придется в определенные эпизоды выживать. Да, можно подготовиться идеально, довести тактику до автоматизма. Только вот преимущество в данный момент на стороне Алимханулы. Настало его время, которое является ожидаемым вознаграждением за все, что он сделал в ринге.