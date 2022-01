Алимханулы устроил перепалку со своим следующим соперником

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) и бразилец Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) продолжают обмениваться колкими высказываниями в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Смотри, что здесь написано! Жанибек был нокаутирован Фалькао в третьем раунде", - написал бразилец.

"Бро, твой рекорд 29-0. Почему ты до сих пор не чемпион? Мой рекорд 11-0. Скоро буду драться за титул. Я нокаутировал экс-чемпиона в 11-м бою. Ты боксировал с боксером 7-1 в 11 боях. Я думаю, все знают, кто сильнее!" - ответил казахстанец.

"Это правда, я никогда не дрался в больших боях, наш бой будет лучшим. Я буду тренироваться, потому что это будет бой всей моей жизни", - добавил Фалькао.

Look what's written here! Janibek was knocked out by Esquiva Falcao in the 3rd round 🤫 @qazaqstyle 🤫🤫🇧🇷🇧🇷🇧🇷

That's true, I've never fought big fights, our fight will be the best. I will train because it will be the fight of my life