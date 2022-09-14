"Надеюсь, Головкин выиграет нокаутом". Промоутер раскритиковал судейство на боях "Канело" в Лас-Вегасе

Промоутер Том Леффлер считает, что Геннадий Головкин будет еще сильнее во втором среднем весе, где попытается отобрать у Сауля "Канело" Альвареса звание абсолютного чемпиона. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выразил опаску по поводу судейства, которое было не в пользу GGG в двух предыдущих поединках с мексиканцем.

- На ваш взгляд, за счет каких качеств Геннадий может победить "Канело"?

- Я думаю, что во втором среднем весе Геннадий будет сильнее, чем в среднем. Уверен, что первый бой он выиграл, и второй бой был очень близким. И он знает, что для победы решением судей в Лас-Вегасе ему нужно быть экстраординарным. Он провел отличный тренировочный лагерь с Джонатаном Бэнксом, и мы ждем великолепное зрелище.

- Не было опаски опять назначать бой в Вегасе, учитывая судейство в пользу "Канело" в первых двух?

- Два судьи, которые отдали предпочтение "Канело" во втором бою, снова будут судить третий поединок. Геннадий знает, как это происходит. Бивол выиграл у "Канело" девять раундов, а они написали, что семь. GGG выиграл восемь раундов в первом бою, а рефери написали, что шесть. Надеюсь, он выиграет нокаутом и не придется переживать о судействе.

- Как вы думаете, это последний бой между Головкиным и "Канело"?

- Зависит от его исхода. Это действительно зависит от того, что произойдет. Как Пакьяо и Маркес - они дрались, дрались, пока не случился нокаут. Надеемся, что GGG выиграет нокаутом и еще один бой нам нужен не будет. "Канело" понадобилось три года, чтобы согласиться на этот бой, он надеется, что имеет шанс из-за возраста. Но Геннадий прекрасно выглядит, ведет правильный образ жизни, усердно тренируется. И думаю, что во втором среднем весе мы увидим еще более мощную версию Головкина.

Напомним, по казахстанскому времени трилогия пройдет утром в воскресенье, 18 сентября. Головкин уже прибыл в Лас-Вегас и заявил, что готов к поединку.

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