"На пути к завершению карьеры". Головкин раскрыл главную проблему "Канело"

Экс-чемпион и аналитик бокса Тимоти Брэдли назвал главный недостаток абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению карьера звезды пошла по нисходящей после последнего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) ,который завершился в пользу мексиканца.

В следующем бою, 6 мая в Мексике "Канело" встретится с британским боксером второго среднего веса Джоном Райдером (31-5, 17 КО).

"Я действительно считаю, что "Канело" нуждается в этом. Если вернуться к его последнему бою против Головкина… Кто-то скажет, что он вышел в ринг с травмой. Но это не оправдание тому, что это было не лучшее его выступление. Кажется, он потерял страсть к боксу. И потому возвращение туда, где все начиналось - хороший способ поднять боевой дух. Я твердо убежден, что "Канело" находится на пути к завершению карьеры. И сейчас он на спаде из-за того, как дерется.

Не похоже на то, что он получает удовольствие от бокса. То, что происходит вне ринга, вроде гольфа, семьи и бизнеса, для него более важно. Такое случается с бойцом.

Я рад, что "Канело" это делает, потому что ему это нужно. Ведь Райдер - не тот, с кем можно играться. Да, он андердог, но не без шансов. Он выйдет драться и не станет для Канело легкой прогулкой", - отметил Брэдли.

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