"Мы оба стремимся быть великими". Роналду высказался о тренировке с Головкиным

Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду
прокомментировал видео совместной тренировки с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"У меня был замечательный разговор с моим другом Головкиным. Говорили о жизни, футболе, боксе и наших путешествиях. Мы оба стремимся к одному и тому же: быть великими", - написал Роналду на своей странице в Instagram.
Трейлер к документальному фильму под названием "Параллельные миры", в котором спортсмены стали главными героями, опубликовал
стриминговый сервис DAZN. GGG также разместил у себя это видео.
Отметим, что 18 декабря Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет бой против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 КО). Это будет рекордная, 21-я защита титулов для Геннадия. По казахстанскому времени боксерское шоу пройдет утром в субботу, 19-го числа. Прямую трансляцию проведут
телеканалы Qazaqstan и Qazsport.
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