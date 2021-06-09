"Мы все батыры". Попавший за три боя в топ-10 WBA казахстанец рассказал о планах на титул

Казахстанский боксер второго легчайшего веса Евгений Павлов всего за три боя успел войти в топ-10 рейтинга WBA, а также номинировался на звание проспекта года WBC. Это достижение вкупе с его превосходными действиями на ринге привлекло внимание экспертов и функционеров. Корреспондент Vesti.kz узнал у 21-летнего спортсмена о его дальнейших целях, сроках чемпионского поединка, хобби и впечатлениях от прошедших боев.

- Последний бой отбоксировал с очень опытным соперником, - отметил Павлов. - За его плечами более 40 боев. Поединок был напряженным, но завершился в пятом раунде. Я отработал не на все сто процентов. Были ошибки, но благодаря тренерам я подошел к бою. Мы следили за соперником, выполнял все задания тренеров, и благодаря этому мы победили.

- Кто был самым сложным соперником?

- Филлипинец (Али Лаурэль. - Прим. редакции) был самым сложным. Он грамотно думает и боксирует. Мы с ним провели всю дистанцию. Мы подготовились к нему очень хорошо. Это привело к моей победе.

- Чувствую, что ко мне приковано внимание. Мне достаточно много людей пишут и в нашей стране. Люди фотографируются, просят автограф. С каждым днем становлюсь известнее.

- Когда будет чемпионский бой?

- У меня в рейтинге хорошие перспективы. Мы с менеджерами подходим к делу грамотно. Сроки сказать не могу, но будем работать над этим.

- С кем бы хотели встретиться?

- У меня нет такого. Если мы пришли в профибокс, то нет разницы, с кем боксировать. Мы должны выигрывать всех, кто стоит у нас на пути.

- Я не могу сказать, кто из нашей страны лучше. Мы все братья, которые поднимают флаг нашей страны. Мы все батыры. Будем идти до конца, только вперед!

- Как проводите свободное время?

- Я увлекаюсь спортом. Люблю читать книги, играю в большой теннис, баскетбол, волейбол. Все свободное время провожу активно.

- Если бы вы не были в боксе, то где?

- Я не знаю, кем мог бы стать. Бокс - это моя жизнь. Это мое все. Я провел полжизни здесь. Я не знаю, где я еще мог бы быть.

- Хочу получить имя. Поднимать флаг страны, чтобы наши соотечественники радовались. Главное, чтобы дети и внуки гордились. Однако самое главное - остаться человеком. Мой девиз: "Нормально делай - нормально будет".

Напомним, что 20 мая в Новосибирске (Россия) Павлов досрочно победил Насиву Рамадхани из Танзании. Благодаря этому успеху он возглавил казахстанский рейтинг BoxRec в своем дивизионе.

Боксер дебютировал в профи в июле 2020 года, подписав контракт с казахстанской компанией Suleimen Promotions. В любителях уроженец Петропавловска становился мастером спорта РК по боксу и кикбоксингу, победителем международного турнира памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане и серебряным призером международного турнира "Король бокса-2019".

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