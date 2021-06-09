Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Мы все батыры". Попавший за три боя в топ-10 WBA казахстанец рассказал о планах на титул

Он рассказал о планах сделать себе имя.

"Мы все батыры". Попавший за три боя в топ-10 WBA казахстанец рассказал о планах на титул
Евгений Павлов. Фото: instagram.com/__pavlov_e__
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Казахстанский боксер второго легчайшего веса Евгений Павлов всего за три боя успел войти в топ-10 рейтинга WBA, а также номинировался на звание проспекта года WBC. Это достижение вкупе с его превосходными действиями на ринге привлекло внимание экспертов и функционеров. Корреспондент Vesti.kz узнал у 21-летнего спортсмена о его дальнейших целях, сроках чемпионского поединка, хобби и впечатлениях от прошедших боев.

- Последний бой отбоксировал с очень опытным соперником, - отметил Павлов. - За его плечами более 40 боев. Поединок был напряженным, но завершился в пятом раунде. Я отработал не на все сто процентов. Были ошибки, но благодаря тренерам я подошел к бою. Мы следили за соперником, выполнял все задания тренеров, и благодаря этому мы победили.

- Кто был самым сложным соперником?

- Филлипинец (Али Лаурэль. - Прим. редакции) был самым сложным. Он грамотно думает и боксирует. Мы с ним провели всю дистанцию. Мы подготовились к нему очень хорошо. Это привело к моей победе.

- Чувствуете внимание окружающих?

- Чувствую, что ко мне приковано внимание. Мне достаточно много людей пишут и в нашей стране. Люди фотографируются, просят автограф. С каждым днем становлюсь известнее.

- Когда будет чемпионский бой?

- У меня в рейтинге хорошие перспективы. Мы с менеджерами подходим к делу грамотно. Сроки сказать не могу, но будем работать над этим.

- С кем бы хотели встретиться?

- У меня нет такого. Если мы пришли в профибокс, то нет разницы, с кем боксировать. Мы должны выигрывать всех, кто стоит у нас на пути.

- Назовите лучших боксеров страны?

- Я не могу сказать, кто из нашей страны лучше. Мы все братья, которые поднимают флаг нашей страны. Мы все батыры. Будем идти до конца, только вперед!

- Как проводите свободное время?

- Я увлекаюсь спортом. Люблю читать книги, играю в большой теннис, баскетбол, волейбол. Все свободное время провожу активно.

- Если бы вы не были в боксе, то где?

- Я не знаю, кем мог бы стать. Бокс - это моя жизнь. Это мое все. Я провел полжизни здесь. Я не знаю, где я еще мог бы быть.

- Какую цель ставите перед собой?

- Хочу получить имя. Поднимать флаг страны, чтобы наши соотечественники радовались. Главное, чтобы дети и внуки гордились. Однако самое главное - остаться человеком. Мой девиз: "Нормально делай - нормально будет".

Напомним, что 20 мая в Новосибирске (Россия) Павлов досрочно победил Насиву Рамадхани из Танзании. Благодаря этому успеху он возглавил казахстанский рейтинг BoxRec в своем дивизионе.

Боксер дебютировал в профи в июле 2020 года, подписав контракт с казахстанской компанией Suleimen Promotions. В любителях уроженец Петропавловска становился мастером спорта РК по боксу и кикбоксингу, победителем международного турнира памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане и серебряным призером международного турнира "Король бокса-2019".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Павлов Евгений Профессиональный бокс WBA WBC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:32
Бокс

"Мы все батыры". Попавший за три боя в топ-10 WBA казахстанец рассказал о планах на титул
Сегодня
14:11
Бокс

Забыть о титуле и "Канело". Карьера Каната Ислама подходит к концу?
Сегодня
10:40
Бокс

Стали известны сроки следующего боя Майка Тайсона
Сегодня
10:10
Бокс

Избегавший боя с Головкиным экс-чемпион мира собрался подраться с легендарным боксером
Вчера
22:41
Бокс

Головкин оценил дебютный бой Джукембаева в США и дал ему совет
Вчера
20:55
Бокс

Жекпе-жек алдында пышақтап кеткен қазақстандық боксшының жағдайы мен оқиғаның мән-жайы айтылды
Вчера
17:20
Бокс

Алимханулы подсказали слабое место у соперника по бою в карде Ломаченко
Вчера
14:00
Бокс

Польша отбирает соперников у GGG, или почему Головкину лучше биться с чемпионом мира из Японии
Вчера
10:15
Бокс

Флойд Мейвезер за неделю купил девять автомобилей на миллион долларов
7 июня
20:46
Бокс

Қазақстандық боксшыны жекпе-жек алдында пышақтап кетті
7 июня
16:13
Бокс

"Большой риск". Зарубежный эксперт выразил опасение исходом боя Алимханулы с экс-чемпионом мира
7 июня
14:17
Бокс

Брат блогера пригрозил "Канело" после реакции мексиканца на бой с Мейвезером
7 июня
12:17
Бокс

"Канело" отреагировал на бой Мейвезера с блогером
7 июня
11:15
Бокс

Головкина призвали дать реванш экс-чемпиону мира
7 июня
10:24
Бокс

Видео полного боя, или как блогер "выжил" против непобежденного Флойда Мейвезера
7 июня
10:05
Бокс

Флойд Мейвезер объяснил, почему не смог нокаутировать Логана Пола
7 июня
09:45
Бокс

Флойд Мейвезер не смог победить блогера Логана Пола
6 июня
12:51
Бокс

Супертяж Дюбуа жестко вырубил соперника и завоевал титул "временного" чемпиона WBA
6 июня
11:21
Бокс

Экс-чемпион мира с 29 нокаутами проведет бой с бывшим соперником Головкина
6 июня
10:45
Бокс

Флойд Мейвезер оказался легче Логана Пола на 15 килограммов
6 июня
07:20
Бокс

Без боя. Казахстанец Ербосынулы поднялся в рейтинге WBC
5 июня
17:40
Бокс

"Золотой" чемпион WBA заявил о желании подраться с "Канело"
5 июня
17:11
Бокс

WBC отреагировал на первое поражение Батыра Джукембаева
5 июня
12:14
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC обратился к болельщикам
5 июня
11:16
Бокс

Бывший соперник Головкина выиграл бой нокаутом
4 июня
23:35
Бокс

Стал известен гонорар Флойда Мейвезера за бой с блогером Логаном Полом
4 июня
22:46
Бокс

"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана получил в соперники экс-чемпиона Европы по версии IBF
4 июня
20:37
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC узнал дату и место проведения следующего боя
4 июня
20:18
Бокс

В США назвали причину расставания Елеусинова с сопромоутером Головкина
4 июня
14:00
Бокс

Канат Ислам возвращается. Известны подробности
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика