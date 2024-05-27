Как Мухаммед Али. Жанибек Алимханулы решил сотворить историю

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал очередной пост в соцсетях, упомянув легендарного американского боксера Мухаммеда Али, передают Vesti.kz.

"Иншаллах, я тоже войду в историю, как он", - написал Жанибек в социальной сети X.

Inshallah, I will also be in history like him. pic.twitter.com/p8NafDNu2I — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) May 26, 2024

Ранее стало известно, что Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича (21-0, 13 КО), подробности - тут.

Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда финишировал в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.

Михайлович в апреле в Австралии нокаутировал в первом раунде местного боксера Леса Шеррингтона (39-18, 23 КО).