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Как Мухаммед Али. Жанибек Алимханулы решил сотворить историю

Как Мухаммед Али. Жанибек Алимханулы решил сотворить историю
©twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал очередной пост в соцсетях, упомянув легендарного американского боксера Мухаммеда Али, передают Vesti.kz.

"Иншаллах, я тоже войду в историю, как он", - написал Жанибек в социальной сети X. 

Ранее стало известно, что Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича (21-0, 13 КО), подробности - тут.

Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда финишировал в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.

Михайлович в апреле в Австралии нокаутировал в первом раунде местного боксера Леса Шеррингтона (39-18, 23 КО).

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Метки:
Али Мухаммед Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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