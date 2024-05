Объявлено о титульном бое Алимханулы. Подробности

Известный американский журналист Дэн Рафаэль поделился информацией о следующем бое чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает Vesti.kz.

Ожидается, что Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против обязательного претендента по линии IBF, представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича.

"Top Rank только что объявил, что Жанибек Алимханулы будет защищать свой объединенный титул чемпиона мира в среднем весе против Андрея Михайловича 13 июля в Лас-Вегасе, подтверждая то, о чем я писал в своем блокноте две недели назад", - написал журналист в соцсети X.

Top Rank just announced Janibek Alimkhanuly will defend his unified middleweight title vs.Andrei Mikhailovich July 13 in Las Vegas, confirming what I reported in my notebook 2 weeks ago: https://t.co/wvSZC56MjD Sign up for my #boxing newsletter!