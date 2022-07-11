"Мне не нужно что-то доказывать". Головкин подколол "Канело" и высказался о наследии

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о своем отношении к мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (57-2-2, 39 КО) в преддверии их третьего боя, который пройдет 17 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где прошли их предыдущие два боя: первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

Второй поединок, кстати, был отложен на полгода после того, как Альварес провалил допинг-тесты.

"Я даже не знаю, как это объяснить. Возможно, это побочные действия определенных веществ в его организме. Я отношусь к этому как к спортивному событию, ничего личного. Но слова, которые он произносит, необъяснимы и непонятны", - сказал Головкин в интервью Bleacher Report.

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При этом GGG не был уверен, что он получит третий шанс: "Зная определенные детали, я верю, что наш третий бой состоялся бы независимо от исхода поединка "Канело" с Биволом. С другой стороны, его поражение в последнем бою, возможно, вернуло его к реальности. Вероятно, это научило его более серьезно относиться к боксу.

В какой-то момент я перестал надеяться, что наш поединок состоится, потому что были определенные обязательства - контрактные обязательства, которые нарушались. Также были некоторые проблемы юридического характера, а потом началась пандемия. Поэтому я действительно в какой-то момент потерял надежду. Но в конце концов этот бой материализовался, и я очень рад, что теперь он наконец состоится", - добавил он.

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Также Головкин заявил, что не считает трилогию с "Канело" определяющей в его карьере: "Я уже честно отвечал на этот вопрос до моего поединка в Японии. Тогда я не считал это третий бой с Альваресом чем-то особо важным и по-прежнему считаю, что это не окажет никакого негативного влияния на мое наследие. Если я сумею добиться победы, то это будет просто отличным дополнением к моим достижениям. С другой стороны, я верю, что ничего и не потеряю. Даже если я не смогу выиграть этот бой, это никак не запятнает моего наследия. Я все так же буду счастлив. Мое наследие останется со мной, просто без этой дополнительной цели.

Я не думаю, что должен что-то кому-то демонстрировать или доказывать. Я считаю, что должен быть собой и делать свою работу. Мне не нужно ничего доказывать. "Канело" является более активным бойцом, потому что стал основным фокусом своего промоутера, который смог возвращать его на ринг и перетасовывать его колоду карт. На меня это особо не влияет", - резюмировал Головкин.

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