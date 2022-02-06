Мейирим Нурсултанов заставил россиянина сдаться и выиграл бой за титул от WBO

Только что в Актау (Казахстан) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул WBO International в среднем весе между казахстанцем Мейиримом Нурсултановым (15-0, 8 КО) и россиянином Андреем Сироткиным (19-1-1, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию. Угол Сироткина отказался от продолжения после раунда пятого раунда из-за рассечения.

Таким образом, Нурсултанов выиграл досрочно и завоевал титул от WBO.

Ранее в со-главном событии казахстанский полутяжеловес Бекзад Нурдаулетов (4-0, 2 КО) завоевал первый титул в профи, одержав победу техническим нокаутом над нидерландцем Чико Куаси (5-1-1, 2 КО).