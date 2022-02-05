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Чемпион мира из Казахстана выиграл нокаутом и завоевал первый титул в профи

Чемпион мира из Казахстана выиграл нокаутом и завоевал первый титул в профи
©suleimen promotions
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский полутяжеловес Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО), являющийся чемпионом мира среди любителей, провел свой дебютный титульный поединок на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера профи-бокса в Актау он встречался с непобежденным нидерландцем Чико Куаси (5-0-1, 2 КО). Поединок был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный "молодежный" титул WBO в полутяжелом весе.

Развязка наступила в девятом раунде, когда Куаси получил травму и не смог продолжить бой.

Таким образом, Нурдаулетов выиграл четвертый бой техническим нокаутом и завоевал первый титул в профи, тогда как Куаси потерпел первое поражение в карьере.


 

 

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад WBO

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