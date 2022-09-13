"Меня это радует". Головкин выбрал себе статус перед трилогией с "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о своих достижениях в профессиональном боксе перед третьей встречей с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает fightnews.info. Казахстанец наглядно объяснил свою позицию.

Ранее стало известно начало трилогии, а Головкин рассказал о желании выйти на ринг в Казахстане. Также GGG прокомментировал свои достижения в профи-боксе.

"Я очень доволен тем, что нахожусь в среднем весе на протяжении долгого времени и был чемпионом. Меня это очень радует, потому что я всегда был фанатом среднего веса. Я следовал за легендарными чемпионами.

У меня есть ряд достижений, которыми я действительно горжусь. Я вхожу в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому проценту нокаутов в среднем дивизионе. Я провел рекордное количество защит титула, я самый избегаемый боксер в среднем весе. Я горжусь этим, меня это радует.

Мои достижения в среднем весе - это отлично. Я горжусь ими. Надеюсь, что мои дети тоже будут ими гордиться", - сказал Головкин в интервью ютуб-каналу Yahoo! Sports.

Головкин - "Канело": время начала и прямая трансляция боя

Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в новом дивизионе.

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