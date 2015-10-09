Менеджер объяснил, почему нельзя спешить с вердиктом по Алимханулы

Спортивный менеджер и тренер по боксу Жалгас Тукешов поделился своим мнением о ситуации с допинг-скандалом Жанибека Алимханулы, передают Vesti.kz.

Неправильно говорить, что "всё кончено"

"Как профессионал в области бокса, могу сказать: понятно, что возникает много вопросов относительно Жанибека. Но позвольте уточнить — я не нахожусь в прямом контакте с командой Жанибека Алимханулы, это моё личное профессиональное мнение.

Распространяемая информация, конечно, вызывает сожаление. Есть данные, что проба B также показала положительный результат. Однако неправильно сразу выносить вердикт и говорить, что "всё кончено".

Этот вопрос теперь будет рассматриваться международными юридическими и медицинскими комиссиями, и здесь не может быть решения одного человека или одной федерации. Жанибек Алимханулы в настоящее время является чемпионом мира по версиям WBO и IBF, это означает, что он спортсмен двух престижных международных организаций.

Эти организации:

• имеют юридические комиссии,

• имеют систему медицинского освидетельствования,

• имеют специальные механизмы защиты прав спортсменов.

Поэтому решение принимается в рамках правил и закона, после рассмотрения всех доказательств и документов. В профессиональном боксе так должно происходить — не на эмоциях, а на фактах и регламенте.

Независимо от ситуации, мы поддерживаем Жанибека. Он — спортсмен, который прославил казахстанский бокс на весь мир, стал чемпионом и поднял престиж страны. Это — результат не одного дня, а многолетнего труда.

Я верю, что Жанибек ещё не раз удивит Казахстан и продолжит свою чемпионскую историю. Подобные испытания встречаются на пути каждого чемпиона в большом спорте. Главное — терпение, вера в закон и профессиональный подход.

Желаю Жанибеку и его команде успеха, выдержки и правильных решений.

Путь чемпиона не всегда легок, но именно такие моменты закаляют настоящих сильных спортсменов", — написал он в соцсетях.

Как это случилось

В начале декабря стало известно о положительном результате допинг-пробы A Алимханулы, из-за чего был отменён его объединительный бой с чемпионом WBA, кубинцем Эрисланди Ларой. По инициативе команды была вскрыта проба B — процедура прошла 9 января. Ранее сообщалось, что она также подтвердила наличие запрещённого вещества, однако официального решения по делу пока не вынесено. До завершения разбирательства казахстанский боксёр временно отстранён от участия в поединках.

