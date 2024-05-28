Бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе американцу Майку Тайсону стало плохо в самолете, ему потребовалась помощь врачей, сообщают Vesti.kz со ссылкой на New York Post.

Инцидент случился во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. По информации источника, у 57-летнего Тайсона произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение.

После приземления боксеру оказали медицинскую помощь. Позже представители Тайсона заявили, что он чувствует себя хорошо.

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Напомним, 21 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) Тайсон проведет боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом. На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе.

Отметим, что Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл ирландцу Кевину Макбрайду. Всего за свою карьеру Майк провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 - нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя признаны несостоявшимися.