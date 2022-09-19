Максим Головкин обратился к казахстанцу после победы в бою за два титула

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) получил послание от Максима Головкина после победы над американцем Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Конкуренты разыграли два титула.
Противостояние за титулы IBF NA и WBC Silver, которое прошло в рамках трилогии Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом, и завершилось решением судей.
"Поздравляю, Али !!! 👊🏻👊🏻👊🏻", - написал Головкин.
Добавим, что Ахмедов входит в команду чемпиона мира в среднем весе, а титул по линии WBC откроет ему возможность биться за мировой титул по этой версии.
Казахстанский боксер победил экс-соперника Головкина и завоевал два титула
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