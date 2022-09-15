"Геннадий поставит все точки". Видеоинтервью Ахмедова из Лас-Вегаса - готовность к Росадо и прогноз на трилогию

Казахстанец Али Ахмедов, интересы которого представляет GGG Promotions, в преддверии своего боя в Лас-Вегасе дал интервью для канала Vesti.kz в YouTube. Он высказался о предстоящем поединке с экс-соперником GGG Габриэлем Росадо и сделал прогноз на трилогию Головкин - Альварес.

"Для себя я не беру в расчет бой Росадо с Геннадием. Да, это самый большой бой в моей карьере. И соперник известен в мире бокса. Я выхожу побеждать", - сказал Ахмедов.

"Я думаю, Геннадий поставит все точки в этом противостоянии, выиграет бой и станет абсолютным чемпионом мира. Я как спортсмен очень рад, что я могу наблюдать такое противостояние", - добавил боксер.

Напомним, что Ахмедов выступит в карде трилогии. По казахстанскому времени она состоится утром в воскресенье, 18 сентября. В прямом эфире шоу покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. За победу над американцем Росадо Ахмедов получит пояс WBC Silver во втором среднем весе

Видеоинтервью смотрите ниже.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!