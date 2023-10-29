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Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Макгрегор оценил нокдаун в бою Фьюри - Нганну

Макгрегор оценил нокдаун в бою Фьюри - Нганну
©twitter.com/francis_ngannou

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе из Ирландии Конор Макгрегор высказался о бое между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну. Для последнего это был дебют на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

Поединок Фьюри - Нганну прошел в эти выходные и возглавил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри побывал в нокдауне в третьем раунде, но несмотря на это, выиграл у Фрэнсиса раздельным решением судей.

"Это был дикий бой. Тайсон не причинил ему боли! Нганну донес отличный удар до Фьюри.

Тайсон - крутой мужик. У него крепкий подбородок. И, Господи, до чего же силен Нганну. Бокс в тяжелом весе - это захватывающе, особенно возле ринга!", - сказал Макгрегор в интервью Boxing on TNT Sports.

Видео лучших моментов боя с нокдауном можно посмотреть здесь.

Следующий бой Фьюри должен провести с украинцем Александром Усиком в декабре или январе следующего года в Саудовской Аравии. На случай срыва этого мегафайта Тайсону предложили выбрать соперников из следующего топа.

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Метки:
Фьюри Тайсон МакГрегор Конор

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