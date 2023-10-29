Названы следующие соперники Фьюри на случай срыва боя с Усиком

Интернет-журнал vRINGe.com представил топ-5 вариантов для британского боксера Тайсона Фьюри на случай срыва его боя с украинцем Александром Усиком, сообщают Vesti.kz.
Фьюри и Усик должны определить в очной схватке первого в эпоху четырех поясов абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Ранее сообщалось, что этот бой может пройти в декабре или январе следующего года в Саудовской Аравии.
Если этот мегафайт по каким-то причинам не состоится, то следующим соперником Фьюри может стать один из этих боксеров:
- Дэниел Дюбуа (Великобритания), экс-чемпион мира по версии WBA World;
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия), экс-чемпион мира по версии WBO;
- Джаррелл Миллер (США), несостоявшийся претендент на пояса WBA Super, IBF и WBO;
- Чжан Чжилеи (Китай), временный чемпион WBO;
- Энтони Джошуа (Великобритания), двукратный объединенный (экс-)чемпион мира, антагонист Фьюри.
Также не исключен реванш с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну, у которого Фьюри выиграл раздельным решением судей в эти выходные. При этом британец оказался на канвасе в третьем раунде и выступил, в общем-то, неубедительно. Более того, промоутер Эдди Хирн считает, что в этом поединке победителем вышел Нганну, для которого это был дебют в боксе.
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