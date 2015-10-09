Лукас получила новую соперницу: известны дата и место боя

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Стало известно, когда и с кем проведет следующий поединок казахстанская боксёрша наилегчайшего веса Ангелина Лукас (15-1, 8 КО), передают Vesti.kz.

Её соперницей станет Эджин Каянге (12-8, 8 КО) из Танзании. Бой запланирован в рамках вечера бокса, который состоится 3 декабря в Дубае (ОАЭ).

На счету Лукас 15 побед, восемь из них - нокаутом. При этом у неё в пассиве имеется одно поражение. Каянге выиграла 12 боев, восемь из них досрочно, и потерпела восемь поражений.

Напомним, что 14 ноября Лукас встречалась с американкой Кэтрин Рене Линденмут (7-5, 3 КО), но поединок впоследствии признали несостоявшимся. О причинах можно узнать здесь.


