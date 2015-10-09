Лучшему боксеру мира "записали" первое поражение в бою с Канело

13 сентября в Лас-Вегасе состоится громкий поединок. Бывший абсолютный чемпион в суперлегком и полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 KO) попытается завоевать все титулы и в суперсреднем дивизионе. Его соперник - звездный мексиканский чемпион Сауль Канело Альварес (63–2–2, 39 KO), передают Vesti.kz.

"Канело слишком хорош для Кроуфорда"

Бывший чемпион мира и экс-соперник Альвареса Хулио Сесар Чавес-младший выразил сомнение в шансах американца:

"Послушайте… Думаю, что у него ничего не получится. Канело слишком силен. Канело слишком хорош для Кроуфорда. В смысле… Учитывая сколько времени Альварес провел в этом весе… Лично я не вижу, за счет чего Кроуфорд может победить… Да, Кроуфорд быстрый. Но ему не хватит мощи, чтобы заставить Канело уважать себя. Канело решит свои дела", - приводит его слова vRINGe.com.

Напомним, что бой будет транслироваться на Netflix. Ранее глава Управления по делам развлечений Саудовской Аравии и главный организатор бойцовских шоу Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх назвал список боксеров, которых надеется увидеть в предварительных боях вечера Кроуфорд - Канело.