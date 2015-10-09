Ломаченко возвращается спустя два года и близок к бою с небитым нокаутёром

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко близок к согласованию поединка с непобеждённым филиппинцем Чарли Суаресом, передают Vesti.kz.

Как сообщает BoxingScene, бой планируется провести 13 февраля, а официальное объявление может состояться уже на этой неделе. Стороны рассчитывают организовать встречу в Лас-Вегасе.

По словам главы Top Rank Боба Арума, победитель поединка сможет претендовать на титульный бой с обладателем поясов WBC, WBA и WBO американцем О'Шаки Фостером.

Возвращение Ломаченко

38-летний украинец не выходил на ринг с мая 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в лёгком весе.

На профессиональном ринге Ломаченко одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Его ровесник Суарес выиграл все 19 поединков (11 нокаутом). В июле филиппинец нокаутировал американца Мануэля Авилу в первом раунде.

Промоутер оценил шансы Суареса

Промоутер филиппинца Сампсон Левкович считает, что его подопечный способен победить двукратного олимпийского чемпиона.

"У Ломы почти два года не было боёв, ему почти 40 лет, и его отвлекала ситуация в Украине", - заявил Левкович.

Он также отметил ударную мощь Суареса и выразил уверенность, что поединок получится конкурентным.

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