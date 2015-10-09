Нокаутом завершился бой за финал чемпионата Казахстана по боксу

Боксёрша из Карагандинской области Дина Исламбекова досрочно победила представительницу Алматы Асель Токтасын в полуфинале чемпионата Казахстана-2026 среди женщин, который проходит в Таразе, сообщают Vesti.kz.

Исламбекова выиграла техническим нокаутом

Полуфинальный поединок в весовой категории свыше 80 килограммов завершился во втором раунде. Рефери дважды отсчитал нокдаун Асель Токтасын — по одному разу в первой и второй трёхминутках. После второго падения судья остановил встречу и присудил победу Дине Исламбековой техническим нокаутом.

Таким образом, чемпионка Азии 2026 года вышла в финал национального первенства, где встретится с Елданой Талиповой.

Чемпионат Казахстана проходит в Таразе

Чемпионат Казахстана-2026 по боксу среди мужчин и женщин проходит с 30 октября по 6 ноября. Участники разыгрывают 20 комплектов наград: по десять в мужских и женских весовых категориях.

Ранее разгромом 5:0 закончился бой Назым Кызайбай за финал чемпионата Казахстана.

Кто выиграл медальный зачёт ЧМ-2026 по боксу? Казахстан стал 4-м, а Узбекистан - 2-м

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!