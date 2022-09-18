Ломаченко назвал Головкина легендой и высказался о его перспективах после трилогии с "Канело"

Известный украинский боксер Василий Ломаченко поделился своими впечатлениями от третьего боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. В интервью Youtube-каналу FightSpace он высказался о перспективах обоих боксеров, передает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

"Это было очень интересно. Это был исторический момент. Состоялась трилогия. "Канело" был хорош, но, наверное, Геннадий слишком стар. Я думаю, что "Канело" может провести реванш с Биволом. Что касается GGG, я не знаю. Это его решение. Я думаю, что он сейчас легенда. Он может завершить карьеру", - отметил Ломаченко.

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Опубликована статистика ударов третьего боя "Канело" - Головкин

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