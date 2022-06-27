Будет ли реванш с Биволом после боя с Головкиным? Команда "Канело" дала ответ

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) и его тренер Эдди Рейносо подтвердили, что после третьего поединка против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) они в следующем году обязательно проведут реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает Allboxing.ru.

8 мая Альварес уступил Биволу судейским решением.

"Мы не оставили это в прошлом, мы проиграли тот бой, но мы хотим провести матч-реванш в следующем году, нам нужно лучше подготовиться, - сказал Рейносо о реванше с Биволом. - Сейчас важно победить Головкина, а затем займемся реваншем".

Альварес, который вернулся во второй средний вес для боя с Головкиным, подтвердил, что намерен взять реванш у россиянина в поединке в рамках полутяжелого веса.

"Против Бивола реванш будет в полутяжелом весе, потому я не хочу, чтобы были оправдания, - сказал мексиканец. - Все постоянно говорят о весе, о том, что мне надо приспособиться, следовательно, если будет новый бой с Биволом, он будет в полутяжелом весе, чтобы не было оправданий".

О решении встретиться с Головкиным после поражения от Бивола. "Я занят тем, что боксирую с лучшими в мире, - сказал Альварес. - И, возможно, люди не отдают мне должное, когда я их побеждаю, поэтому я просто сосредоточен на выполнении того, что лучше для меня и вносит наибольший вклад в мою карьеру".

Ранее GGG признался, что не смотрел бой Альвареса с Биволом". "Канело" отреагировал на слова Головкина.

Напомним, трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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