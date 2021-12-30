Легенда веса Головкина вернется на ринг боем против "жертвы" Кулахмета

Экс-чемпион мира в среднем весе легендарный аргентинец Серхио Мартинес (54-3-2, 30 КО) свой следующий бой проведет 27 января в Мадриде (Испания). Об этом сообщает Boxingscene.com.

Соперником 46-летнего ветерана будет британец Маколей Макгован (14-2-1, 3 КО). Поединок пройдет в лимите среднего веса и будет рассчитан на десять раундов.

Для Мартинеса это будет четвертый бой после возвращения. Три предыдущих он также провел в Испании и завершил в свою пользу.

Макгован проиграл два предыдущих поединка по очкам казахстанцу Турсынбаю Кулахмету и британцу Кирону Конуэю. Он уже больше года не появляется в ринге.

Добавим, что после победы в сентябрьском поединке Мартинес заявил о готовности подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.