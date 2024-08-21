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Кызайбай разоблачила Лукас: Ангелина высказалась о смене гражданства

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Кызайбай разоблачила Лукас: Ангелина высказалась о смене гражданства ©instagram.com/angelina_lukas1997/

Ангелина Лукас (10-1, 5 КО), которую называют самой сексуальной боксершей Казахстана, рассказала о предложении сменить гражданство, сообщают Vesti.kz.

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Ангелина Лукас (10-1, 5 КО), которую называют самой сексуальной боксершей Казахстана, рассказала о предложении сменить гражданство, сообщают Vesti.kz.

Ранее Лукас рассказала о следующем поединке, а об отказе Ангелины от олимпийского отбора высказалась медалист Игр-2024 Назым Кызайбай.

- Вам много раз предлагали сменить гражданство, но вы остаетесь с Казахстаном.

"Азербайджан предлагал сменить гражданство. И не раз, и даже по сей день. Они хотели бы видеть меня в Лос-Анджелесе.

К парижской Олимпиаде очень классный контракт предложил Бахрейн, но я сказала: "Нет, я не согласна, не звоните мне". Они мне предложили посмотреть условия, сколько они выплачивают.

Я из уважения сказала: "Хорошо, скиньте". Потом сидела и думала: "Вот меня там не знают, а в Казахстане уже на улице узнают".

На самом деле хочется внести вклад. Если я родилась в этой стране, значит, Вселенная сделала это не просто так. Я должна принести пользу этой стране", - сказала Ангелина Лукас в интервью YouTube-каналу "Алга, Казахстан!".

Напомним, что Лукас отказалась от участия в отборе на Олимпийские игры в Париже, сославшись на большое количество профессиональных поединков.


Напомним, Лукас последний раз боксировала 30 мая в Бангкоке (Таиланд), где победила единогласным решением судей Харму Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии.

Лукас Ангелина Профессиональный бокс Казахстан Азербайджан

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